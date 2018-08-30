Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması

Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, cihatçıların kontrolündeki İdlib'de Suriye hükümetinin işi gibi gösterilecek bir kimyasal silah saldırı planlandığına ilişkin aldıkları istihbarat ve ABD ile müttefiklerinin bu saldırıyı gerekçe göstererek Suriye ordusunu hedef almasına dair duydukları endişe hakkında açıklamalar yaptı.

ABD ile müttefiklerinin Ortadoğu'ya 70 taşıyıcı araçla saldırı güçleri konuşlandırmış olduğunu belirten Rus Dışişleri Sözcüsü, bu gücün cephaneliğinin 380 kruz füzesi ve her biri 28 Tomahawk füzesi taşıyan Karni ve Ross destroyerlerini içerdiğini aktardı.