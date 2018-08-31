Rusya: Ukrayna politikacıları 'savaş partisini' durdurmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu terör eyleminin amacının, Donbass’ta barışçıl ve politik çözüm sürecini bozma, Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesini engelleme olduğu şimdiden açık. Tüm bunlar, özellikle az önce ilan edilen ‘okul’ ateşkesi bağlamda alaycı görünüyor. Minsk eylem planının altına imza atan kişilerden birinin öldürülmesi, Kiev’in bağlı olduğu Ukrayna iç krizini güç yoluyla çözümleme mantığına tamamen uyuyor. Bu tür eylemler, Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu istikrarsızlaştırma yönünde ciddi tehdit oluşturuyor” dendi.

Zaharçenko’nun terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin trajik haber olduğunu kaydeden Rus Dışişleri Bakanlığı, “Kiev yönetimini, Ukrayna’nın iç sorunlarını terörist yöntemlerle çözme seçeneğinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Sorumluluk sahibi Ukrayna politikacılarının savaş partisini durdurma ve Donbass’taki karşı durmanın tırmanmasına izin vermeme gücünü bulmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, cinayetle ilgili soruşturmanın hızla gerçekleşeceğinden ve faillerle cinayeti sipariş eden kişilerin tespit edileceğinden emin olduğunu kaydetti.