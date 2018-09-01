Jirinovski: Erdoğan, Türkiye'de bir Rus askeri üssü kurmaya hazır

"Türkiye hazır, sizinle konuştuğum gibi Erdoğan'la konuştum. O Rusya'yla birlikte olmak istiyor, sıra bekleyip son vagonda AB'ye gitmek istemiyor" diyen Jirinovski, şöyle devam etti:
"O bizimle olmak istiyor. Çünkü bizimle birlikte Erdoğan'ın kim olduğunu bütün dünya bilecek."
Jirinovski, temmuz ayında Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine yemin törenine katılmak için Ankara'yı ziyaret etti.
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri, daha sonra Türkiye'nin güneyinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nün NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabileceğini düşündüğünü söyledi.
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