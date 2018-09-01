Suriyeli çocuklar Saint Petersburg Askeri Enstitüsü’nde eğitime başladı

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rusya'dan Suriyeli çocuklar için yılbaşı etkinliği

Rus Zvezda televizyonunun aktardığına göre Rusya ile Suriye arasındaki anlaşma çerçevesinde enstitüde kurulan uluslararası işbirliği sınıfını bugün Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bulgakov, "Rus askeri okullarına ilk kez Suriyelileri alıyoruz. Bu çocuklardan geleceğin Suriye ordusuna gerçek birer subay yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bir deneme adımı, ileride de alımlara devam edeceğiz. Savunma Bakanı, Suriyelilerin sadece harp okullarına değil, tüm askeri okullara alınması için talimat verdi, subay yetiştirmeye de başladık. Savunma Bakanı, tüm branşlarda subay yetiştirme programını onayladı" diye konuştu.

Enstitüde eğitime başlayan Suriyeli öğrencilerin savaşı gören ve yakınlarını kaybeden çocuklar olduğunu söyleyen Bulgakov, "Tüm çocuklar gerçek anlamda savaş olduğu yerleşimlerden geliyor, savaşı kendi gözleriyle gördüler, gerekten de onlar birer savaş çocuğu. Bu yakınlarda St. Petersburg'da gök gürültülü fırtına oldu, tüm çocuklar dışarıya kaçtı ve yere yattı, yani bir gürültü duyduklarında neler yapılması gerektiği bilinçaltlarında var" ifadelerini kullandı.

Bulgakov, çocukların doğru bir şekilde bu durumdan çıkarılıp normal hayata geri dönmelerinin sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

1918'de kurulan Saint Petersburg Demiryolları Birlikleri ve Askeri İletişim Enstitüsü'nde Rus demiryolları askeri birlikleri, ulaştırma departmanı ve dış ülkelerin orduları için subay ve astsubay yetiştiriliyor.