‘Zaharçenko cinayetiyle alakalı kişiler hala DNR topraklarında’

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko’nun öldürülmesi ile alakalı olan kişilerin hala DNR topraklarında olduğu bildirilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Donetsk Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Mihail Popov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zaharçenko cinayetiyle alakalı olan sabotajcıların hala DNR topraklarında olduklarını belirtti.

Popov, "DNR lideri Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesi ile alakalı sabotajcılar hala topraklarımızda bulunuyor, bu durum hem şahsi güvenlik önlemlerinin alınması, hem de suçluların bulunması için operasyon merkezine yardım edilmesi bakımından DNR vatandaşlarının azami derecede dikkatli olmalarını gerektiriyor" diye konuştu.

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko, dün akşam Donetsk'in merkezindebulunan ‘Separ' adlı cafe-restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, Gelir ve Vergiler Bakanı Alestandır Timofeyev ise ağır yaralanmıştı. Zaharçenko'nun korumasının da hayatını kaybettiği patlamada Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre 11 kişi de yaralandı.

DNR yetkilileri olayın bir terör eylemi olduğunu açıkladı, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ''Aleksandr Zaharçenko'nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğundan hiç şüphe olmadığını belirtti.