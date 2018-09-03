Rusya’ya kar yağdı

Kemerovo sakinleri, bölgenin farklı yerlerine yağan ilk karın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

В Кемеровской области выпал снег https://t.co/ItMbDMDDl9 pic.twitter.com/uTG16BE7VR — РИА Новости (@rianru) 3 Eylül 2018

Kemerovo Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Natalya Poluektova, "Bizim buralarda eylül başlarında çok nadir kar yağar. Geçen yıl ilk kar 8 Eylül'de, dağlık bölge olan Şeregeşe'ye yağmıştı. Genelde ilk kar 14, 21 Eylül'de gözlemlenir, yani ayın ikinci yarısında ve sonuna yakın geçici kar örtüsü oluşur. Ekim ayında, bazı yerlerde kalıcı kar örtüsü oluşur. Ama bu kadar erken karı daha önce gözlemlemedik. Ama bu yağmurla karışık bir kardı, ilk geçici kar örtüsü bile değildi, hemen eridi" diye açıkladı.

"Bu kar yağışı, hava sıcaklığındaki ani değişiklikle ilgiliydi" diyen Poluektova, "Örneğin Novokuznetsk'te Pazar günü öğle saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceydi ama gece 7 dereceye düştü" diye ekledi.