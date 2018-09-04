Yaptırımlara rağmen durmadı: Kommersant'a göre Rusya ile ABD arasında roket motoru anlaşması imzalandı

Kommersant gazetesi, Rus motor üreticisi Energomaş şirketi ile ABD’li Orbital ATK şirketinin Antares tipi kargo roketi için 4 adet RD-181 motoru sevkiyatı için anlaşma imzaladığını yazdı.

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Kommersant gazetesinin Energomaş'tan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Energomaş ile Orbital ATK arasında 4 adet RD-181 roket motoru sevkiyatı için anlaşma imzalandı.

Antares roketleri için talep edilen motorlarla ilgili anlaşmanın 2021'e kadar uygulanması belirtilirken, anlaşmanın tutarı konusunda bilgi verilmedi.

ROGOZİN: MOTOR SEVKİYATINA DEVAM EDECEĞİZ

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rusya'nın uzay alanında işbirliğini koparmayı planlamadığını, yaptırımlara rağmen Washington istediği sürece roket motorlarını sevk etmeye devam edeceklerini söyledi.

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"ABD ile görüşmelerin devam etmesini umuyoruz. Washington'ın yaptırımlara rağmen bizi destekleyeceğine inanıyoruz, yüksek teknolojili ürünlerin sevkiyatı gerekiyor" diyen Rogozin, roket motoru sevkiyatı konusunda iki tarafın da birbirine bağımlı olduğunu, ABD'nin fiyat ve kalite bakımından Rus motorları gibi motorlar üretemediğini ifade etti.

Rogozin, motorların Çin'e de gönderileceğini söyledi.

Washington, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazı ile zehirlendiği iddiaları ve olayda Moskova'nın dahli olduğu bahanesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmişti. Moskova'dan ise bu yaptırımlara karşılık verileceği yanıtı verilmişti. Yaptırımların ardından ABD'ye roket motoru sevkiyatının durdurulması gündeme gelmişti.