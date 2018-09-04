Yaptırımlara rağmen durmadı: Kommersant'a göre Rusya ile ABD arasında roket motoru anlaşması imzalandı

Antares roketleri için talep edilen motorlarla ilgili anlaşmanın 2021'e kadar uygulanması belirtilirken, anlaşmanın tutarı konusunda bilgi verilmedi.
ROGOZİN: MOTOR SEVKİYATINA DEVAM EDECEĞİZ
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rusya'nın uzay alanında işbirliğini koparmayı planlamadığını, yaptırımlara rağmen Washington istediği sürece roket motorlarını sevk etmeye devam edeceklerini söyledi.
Rogozin, motorların Çin'e de gönderileceğini söyledi.
Washington, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazı ile zehirlendiği iddiaları ve olayda Moskova'nın dahli olduğu bahanesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmişti. Moskova'dan ise bu yaptırımlara karşılık verileceği yanıtı verilmişti. Yaptırımların ardından ABD'ye roket motoru sevkiyatının durdurulması gündeme gelmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)