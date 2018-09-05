Rus Dışişleri: 'Uluslararası ilişkilerde hangi dans stili size yakın?'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki takipçilerini, Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in danslarını karşılaştırmaya davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, Zaharova ve May, ünlü Rus şarkısı Kalinka eşliğinde dans ediyor.

Videoya eklenen açıklamada ise, ''Uluslararası ilişkilerde kimin dans stili size en yakın?'' diye soruldu.

Choose your dance style in international relationship pic.twitter.com/e0DzqsY4Fs — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 5 Eylül 2018

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Mayıs 2016'ta Soçi'de düzenlenen ASEAN zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde ‘Kalinka' eşliğinde dans etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'ya gezi düzenleyen İngiltere Başbakanı Teresa May, bir ilkokula gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sergilediği dans performansı ile çok konuşulmuştu.