İzvestiya: Putin Ermenistan’a resmi ziyaret düzenleyecek

Peskov, İzvestiya'nın ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği sorusuna, "Tarihler konusunda mutabakat sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Rus lider Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Paşinyan, Putin'i Erivan'a davet ettiğini ve kendisinin Ermenistan'a en kısa zamanda ziyaret etmesini umduğunu açıklamıştı.

Daha önce İzvestiya'ya konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin'in ay sonunda Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını ifade etmişti.

Putin'in ayrıca 27-28 Eylül tarihlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de BDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne, yılsonuna kadar da Rusya, İran ve Azerbaycan liderlerinin üçlü zirvesine katılması bekleniyor.