Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin: İdlib hakkında endişeliyim

Rusya lideri Putin'in Güvenlik Konseyi toplantısını, 17 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Soçi'de gerçekleştireceği İdlib görüşmesi izleyecek.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir oturumda, Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü bir araya gelecek. Liderler, 7 Eylül'de Tahran'da, İdlib bölgesindeki sorunun, siviller için riskler en aza indirgenecek biçimde için nasıl çözülebileceğini ele almıştı. Şu andaysa bu diyalog Rus ve Türk diplomatlar ve askeri yetkililer arasında devam ettiriliyor. Gelecek pazartesiyse liderlerimiz bu durumu değerlendirecek."
Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.
Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.
Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.
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