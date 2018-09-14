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17:05 14 Eylül 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin: İdlib hakkında endişeliyim

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin'in, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'deki durumu ele almak için Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Peskov doğruladı: Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'deki Soçi görüşmesinin hazırlığı yapılıyor
    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'deki durumu tartışmak için Güvenlik Konseyi'ni topladı. Rus lider, toplantı sırasında terörist grupların İdlib'de toplanmış olmasından ve burada gerçekleştirdikleri istikrar bozucu eylemlerden endişe duyduğunu söyledi.

    Rusya lideri Putin'in Güvenlik Konseyi toplantısını, 17 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Soçi'de gerçekleştireceği İdlib görüşmesi izleyecek.

    Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir oturumda, Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü bir araya gelecek. Liderler, 7 Eylül'de Tahran'da, İdlib bölgesindeki sorunun, siviller için riskler en aza indirgenecek biçimde için nasıl çözülebileceğini ele almıştı. Şu andaysa bu diyalog Rus ve Türk diplomatlar ve askeri yetkililer arasında devam ettiriliyor. Gelecek pazartesiyse liderlerimiz bu durumu değerlendirecek."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Ümit Bektas
    Türk kaynaklar: Erdoğan, pazartesi günü Putin'le Soçi'de görüşebilir
    Putin ile Erdoğan'ın 17 Eylül'de görüşmesinin planlandığını ilk olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa Sputnik'e açıklamalarında, söz konusu görüşmenin Soçi'de yapılabileceğini söylemişti. Daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu görüşmenin hazırlıklarının yapıldığını doğrulamıştı.

    Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

    Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

    Suriyeli sığınmacı kampı - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nden 140 Suriyeli aile, Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ne geldi.
    © AA / İzzet Mazi
    Rusya, Türkiye ve İran, Suriye sığınmacılar için uluslararası konferans planlıyor
    Tahran görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

    Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

     

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    Etiketler:
    Putin-Erdogan görüşme, Güvelik Konseyi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Berlin, Almanya, İdlib, Şam, Suriye, Türkiye, Soçi, Rusya
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