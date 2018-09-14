Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin: İdlib hakkında endişeliyim

Rusya lideri Vladimir Putin'in, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'deki durumu ele almak için Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'deki durumu tartışmak için Güvenlik Konseyi'ni topladı. Rus lider, toplantı sırasında terörist grupların İdlib'de toplanmış olmasından ve burada gerçekleştirdikleri istikrar bozucu eylemlerden endişe duyduğunu söyledi.

Rusya lideri Putin'in Güvenlik Konseyi toplantısını, 17 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Soçi'de gerçekleştireceği İdlib görüşmesi izleyecek.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir oturumda, Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü bir araya gelecek. Liderler, 7 Eylül'de Tahran'da, İdlib bölgesindeki sorunun, siviller için riskler en aza indirgenecek biçimde için nasıl çözülebileceğini ele almıştı. Şu andaysa bu diyalog Rus ve Türk diplomatlar ve askeri yetkililer arasında devam ettiriliyor. Gelecek pazartesiyse liderlerimiz bu durumu değerlendirecek."

Putin ile Erdoğan'ın 17 Eylül'de görüşmesinin planlandığını ilk olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa Sputnik'e açıklamalarında, söz konusu görüşmenin Soçi'de yapılabileceğini söylemişti. Daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu görüşmenin hazırlıklarının yapıldığını doğrulamıştı.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

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Tahran görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.