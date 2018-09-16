Rus stratejik uçakları Kuzey Kutbu üzerinden uçtu

Press Service of the Strategic Missile Force Rus general: Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin nükleer caydırıcılığı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Zvezda televizyonunun haberine göre, toplamda 8 bin kilometrelik uçuş ağustos ayında gerçekleşti.

Videonun sunulduğu ‘Voyennaya Priyomka' (Askeri kabul) adlı programda, "Dönüş yolunda pilotlarımıza, Kuzey Kutbu'na uğramaları talimatı verildi" ifadesi kullanıldı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Beyaz kuğular' olarak bilenen ve dünyanın en büyük, en güçlü ve en ağır süper sonik uçakları olarak gösterilen Tu-160'ların ilk kez Çukotka'daki Anadır havaalanına indiğini açıklamıştı.