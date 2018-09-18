Putin: Türk Akımı, Macaristan'a uzanabilir

© Sputnik / Alexander Wilf Novak: Putin ve Erdoğan, Türk Akımı ile Akkuyu projelerini konuşabilir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, "Rus gazı, Macaristan topraklarından geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Macar topraklarındaki yeraltı depoları, talebin en üst seviyeye çıktığı dönemlerde dahi Avrupalı tüketicilere güvenli ve kesintisiz olarak gaz tedarik edilmesini sağlıyor. Macar partnerlerimizi Rus gazını Avrupa'ya taşıyan yeni güzergahlara dahil etme imkanları üzerinde duruluyor. Türk Akımı tamamlandıktan sonra bu hattın kollarından birinin Macaristan'dan geçebileceğini ihtimal dışında tutmuyorum" ifadelerini kullandı.

Enerjinin iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir alanı olduğunu belirten Putin, Rusya'nın Macaristan'ın tükettiği petrolün yüzde 75'inden, gazın da yüzde 60'ından fazlasını tedarik ettiğinin altını çizdi.

ORBAN: BU İSTEĞİMİZ BİR SIR DEĞİL

Orban da, 2019 yılında sona erecek mevcut sözleşmeyi 2020 yılına uzatma konusunda Putin'le anlaşma sağladıklarını anlattı.

Macar Başbakan, "Putin'in dediği gibi, Macaristan'ın güney bölgesinden Macaristan'a doğru inşa edilen gaz hattının topraklarımızdan geçmesini istediğimiz bir sır değil. Bu, Macaristan için harika bir imkan olacak. Sayın Devlet Başkanı'ndan bunu düşünmesini talep ettim" diye konuştu.

GAZ AKIŞI ARALIK 2019'DA

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.