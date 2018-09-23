Rus uzman İl-20 vakası için ‘İsrail’in vefasızlığı’ nitelemesinde bulundu

İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 mürettebatla birlikte düşürülen İl-20 vakasını değerlendiren Rus uzman Naumkin, İsrail’in Rus uçağının havada olduğunu bildiğini ve o an Suriye’yi bombalamaya ihtiyaç olmadığından yaptıklarının ‘açıklaması olmayan vefasızlık’ gibi göründüğünü belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Vitaliy Naumkin, Sputnik'e verdiği mülakatta İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu içindeki 15 mürettebatla birlikte düşürülen İl-20 vakası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Naumkin, "İsrailliler Lazkiye bölgesindeki, yani Rus askerlerinin konuşlanmış olduğu yerin çok yakınındaki toprakları bombalamak üzere uçakları havalandırdı. Orada bizim uçaklarımız varken bombalamaya niçin ihtiyaç olsun? Onlar bizim uçağımızın uçtuğunu bilmiyor muydu? Bizim Hava Uzay Kuvvetleri'mizi tehlikeye soktuklarını bile bile Suriye'nin derinliklerini neden füzelerle vursunlar? Uyarı, onlar havalanmadan 1 dakika önce yapıldı. Aramızda olan işbirliğinin çerçevesine sığmayan bir olay" diye konuştu.

Rusya ve İsrail'in şu anki işbirliği fonunda İsrail'in eylemlerinin ‘açıklaması olmayan vefasızlık' gibi göründüğünü söyleyen Naumkin, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail için birçok şey yaptık ve şu anda bizi birbirimize bağlayan ilişkiler kadar normal ilişkilerde olmadığımız Sovyet döneminden bu yana her zaman İsrail'in çıkarlarını göz önünde bulundurduk. Şu anki mevcut dostluğumuzu neden bu şekilde provoke etsinler, anlaşılır şey değil."

Rusya'nın İsrail-Filistin ihtilafında da İsrail'in pozisyonunu ve çıkarlarını dikkate aldığını söyleyen Naumkin, "2016 zor bir yıldı, Rusya, (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun Filistin lideri Mahmud Abbas'la Moskova'da buluşmasını ön koşul olmaksızın hemen kabul etti. Moskova bunu çok hızlı yaptı" dedi ve şöyle devam etti:

"Şimdiyse teşekkür yerine İsrail uçaklarının savunmasız Rus keşif uçağını kalkan olarak kullandıkları sinsi bir eylemle karşı karşıyayız. Ki Suriye son yıllarda asla İsrail'e saldırmadı, herhangi bir şiddet eylemi olmadı, iki ülke arasındaki sınır güvenliydi."

İsrail'in özür dilemek için acele etmemesi ve kendi alternatifi üzerinde ısrar etmesi nedeniyle olayın bitmiş sayılamayacağına dikkat çeken Naumkin, "Olayın son bulmadığını düşünüyorum. İki ülkenin de ilgi duyduğu işbirliğinin tüm yönleri sarsıldı. Güven kaybı söz konusu, ama dostluğumuz bozulmaz, bir şekilde anlaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.