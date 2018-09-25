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18:10 25 Eylül 2018
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    Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

    Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

    © Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
    Rusya
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yolsuzluk yapan kişilerin el koyulan parasal varlıklarının Rusya Emeklilik Fonu'na devrini öngören yasa tasarısını ikinci oylamada kabul etti.

    Yeni yasayla birlikte yolsuzlukla mücadele kapsamında elde edilen ve yolsuzluk ihlalleri sonucunda el koyulan varlıkların satışından kazanılan parasal kaynaklar, 2019 yılından itibaren Rusya Emeklilik Fonu'nun gelir hanesine yazılacak.

    Bu, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin emeklilik yaşının yükseltilmesi karşıtı protestolar başladığında önerdiği önlemlerden biriydi.

    '2019 İLE 2024 YILLARI ARASINDA EMEKLİLERE AKTARILABİLECEK MEBLAĞIN 1.8 MİLYAR RUBLE'

    Yasa tasarısını hazırlayan isimlerden Andrey İsayev, federal hazinenin hesaplamalarına göre 2019-2024 yıllarında emekliliklere aktarılabilecek meblağın 1.8 milyar ruble olduğunu belirterek, 2018 yılında fonun bütçesinin 7.35 trilyon ruble olduğunu anımsattı.

    İsayev, yolsuzluğa karışan isimlerden elde edilen kaynakların sosyal sorunların çözümü için kullanılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

    Putin, resepsiyonda askeri okul mezunları, güvenlik güçlerinin yanı sıra Rusya ordusu ile Rusya için kadeh kaldırdı. Putin “Mareşal Aleksandr Pokrışkin’in sözlerini hatırlatmak istiyorum: En kutsal görev, daima Rusya için olandır. Rus subaylarımızın verilen görevleri kusursuzca yerine getireceğinden, vatanımız ve halkımızın güvenliğini koruyacağından eminim” dedi.
    © Sputnik /
    Putin, Rusya'da tartışmalı emeklilik reformunun hafifletilmesi talimatını verdi
    PUTİN'DEN EMEKLİLİK YAŞINA İLİŞKİN HAFİFLETME TALİMATI GELMİŞTİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet tarafından yöneltilen emeklilik yaşının kadınlar için 8, erkekler içinse 5 yıl arttırılması yönündeki reform teklifine ilişkin hafifletme talimatı vermişti.

    Tartışmalı reform teklifinde kadınların emeklilik yaşının 55'ten 63'e, erkeklerin emeklilik yaşının da 60'tan 65'e çıkarılması öngörülüyordu.

     

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    Etiketler:
    Emeklilik Yaşı, Yolsuzluk, Rusya Emeklilik Fonu, Birleşik Rusya Partisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya
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