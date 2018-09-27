Rusya Çin’le karşılıklı ticaret hacmini 2024’e kadar 200 milyar dolara çıkarmak istiyor

Rusya hükümetinin 2024’e kadar Çin’le karşılıklı ticaret hacmini 200 milyar dolara, Hindistan’la yapılan ticaret hacmini de 30 milyar dolara çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Rusya hükümetinin faaliyetlerinin ana yönlerini belirleyen belgede, "Rusya ve Çin arasında yapılan karşılıklı ticaret hacminin 200 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

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Aynı süre içerisinde Rus ekonomisine Çin yatırımlarınınsa 15 milyar dolara çıkarılması gerektiği kaydedilen belgede, Hindistan'la karşılıklı ticaretin arttırılması hususuna da dikkat çekilerek, "Rusya ve Hindistan arasında yapılan karşılıklı ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor" denildi.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 37 arttı

Belgede açıklanan verilere göre Rusya'nın Yakın Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle gerçekleştirdiği ticaret hacminin 50 milyar dolara, Rusya ve Sahra'nın güneyindeki ülkelerle olan hacmiyse 7 milyar dolara çıkarması hedefi belirlendi.

Latin Amerika ülkelerine de yer verilen belgede, "Rusya ve Latin Amerika ülkeleri arasında yapılan karşılıklı ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor" ifadeleri yer aldı.