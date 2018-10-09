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22:08 09 Ekim 2018
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    Vladimir Putin

    Putin verimli çalışmasının arkasındaki sırrı açıkladı

    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stavropol bölgesinde çiftçilerle yaptığı görüşmede iş veriminin sırrını açıkladı.

    Putin’in istihbarat akademisinde öğrenim görürken kaldığı oda ilk kez görüntülendi
    Putin’in istihbarat akademisinde öğrenim görürken kaldığı oda ilk kez görüntülendi
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakanı Dmitriy Medvedev'le birlikte öğle yemeği yedikleri "Rassvet" tarım işletmesinin elma bahçelerini ziyaret etti.

    İşletme çalışanlarından birinin, bunca yoğun iş grafiğine rağmen kendileriyle öğlen yemeği yemeye nasıl vakit bulabildiğini sorması üzerine, Putin, "Ben niye geldim? Öğlen yemeği yemeye! En iyi enerji sizin gibi insanlarla sohbet etmektir. Dürüstçe söylüyorum. İş yapan insanlara baktığın zaman, sonuçta başarılı iş çıkaranlara baktığın zaman fazladan güç kazanırsınız. Bu durum bizim için böyle. Bu tip insanlarla yan yana gelmek her zaman iyi bir enerji verir" dedi

    PUTİN VE MEDVEDEV'E ÇALIŞANLARIN YEDİĞİ MENÜDEN İKRAM EDİLDİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    66 yaşına giren Putin, doğum günlerini nasıl kutladı? Hangi hediyeler geldi?
    Devlet Başkanı ve Başbakan'a Rassvet personelinin yediği; mevsim salatası, borş çorbası, köfte, patates püresi ve elma kompostosundan oluşan menüden ikram edildi.

    PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ ŞEREFİNE ELMA FİDANI ARMAĞAN EDİLDİ

    Rassvet çalışanları Devlet Başkanı'nın 7 Ekim'de olan doğum gününü kutlayarak elma fidanı hediye etti.

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    Etiketler:
    Putin ve Medvedev'den Rassvet'e ziyaret, Rassvet, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivastopol, Rusya
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