Putin verimli çalışmasının arkasındaki sırrı açıkladı

İşletme çalışanlarından birinin, bunca yoğun iş grafiğine rağmen kendileriyle öğlen yemeği yemeye nasıl vakit bulabildiğini sorması üzerine, Putin, "Ben niye geldim? Öğlen yemeği yemeye! En iyi enerji sizin gibi insanlarla sohbet etmektir. Dürüstçe söylüyorum. İş yapan insanlara baktığın zaman, sonuçta başarılı iş çıkaranlara baktığın zaman fazladan güç kazanırsınız. Bu durum bizim için böyle. Bu tip insanlarla yan yana gelmek her zaman iyi bir enerji verir" dedi
PUTİN VE MEDVEDEV'E ÇALIŞANLARIN YEDİĞİ MENÜDEN İKRAM EDİLDİ
PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ ŞEREFİNE ELMA FİDANI ARMAĞAN EDİLDİ
Rassvet çalışanları Devlet Başkanı'nın 7 Ekim'de olan doğum gününü kutlayarak elma fidanı hediye etti.
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