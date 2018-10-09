Putin verimli çalışmasının arkasındaki sırrı açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakanı Dmitriy Medvedev'le birlikte öğle yemeği yedikleri "Rassvet" tarım işletmesinin elma bahçelerini ziyaret etti.

İşletme çalışanlarından birinin, bunca yoğun iş grafiğine rağmen kendileriyle öğlen yemeği yemeye nasıl vakit bulabildiğini sorması üzerine, Putin, "Ben niye geldim? Öğlen yemeği yemeye! En iyi enerji sizin gibi insanlarla sohbet etmektir. Dürüstçe söylüyorum. İş yapan insanlara baktığın zaman, sonuçta başarılı iş çıkaranlara baktığın zaman fazladan güç kazanırsınız. Bu durum bizim için böyle. Bu tip insanlarla yan yana gelmek her zaman iyi bir enerji verir" dedi

PUTİN VE MEDVEDEV'E ÇALIŞANLARIN YEDİĞİ MENÜDEN İKRAM EDİLDİ

Devlet Başkanı ve Başbakan'a Rassvet personelinin yediği; mevsim salatası, borş çorbası, köfte, patates püresi ve elma kompostosundan oluşan menüden ikram edildi.

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ ŞEREFİNE ELMA FİDANI ARMAĞAN EDİLDİ

Rassvet çalışanları Devlet Başkanı'nın 7 Ekim'de olan doğum gününü kutlayarak elma fidanı hediye etti.