Rusya, Japonya'nın Kuril Adaları'nda yapılan tatbikat nedeniyle verdiği protesto notasını kabul etmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, Rusya’nın Kuril Adaları’ndaki tatbikatı nedeniyle Japonya'nın verdiği protesto notasının Moskova tarafından kabul edilmediğini ve Japon makamlarına bu tür eylemlerin ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfere zarar verdiğini ilettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, son zamanlarda Japon tarafının davranışlarındaki 'garipliklerin' arttığını, Moskova'daki Japonya Büyükelçiliği'nde görev yapan alt düzey diplomatların telefonla Rusya'yı şikayet ettiklerini ve Tokyo'daki üst düzey siyasetçilerin de bunları dikkate alarak resmi protesto notaları çektikleri ifade edildi.

Açıklamada, " Bu tür protesto notalarını kesin olarak reddediyoruz. Rusya, ulusal savunma imkanlarını güçlendirme tedbirleri de dahil olmak üzere, kendi egemenlik alanındaki topraklarında her türlü eylemi yapma hakkına sahiptir. Bu tür faaliyetler hiçbir şekilde komşu devletlere yönelik olmamakla beraber tamamen ülkemizin iç işleriyle ilgilidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Tokyo'nun 'megafon diplomasisi'yle ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfere zarar verdiği gibi bu ilişkilerin gelişmesini de engellediği belirtilerek, ortaya çıkan sorunların ‘ritüel protestolar' yerine diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ifade edildi.