Rus uzman: ABD uzayda silah yarışı başlatırsa, S-700 sistemi geliştirilebilir

Rusya Rus askeri uzman İgor Korotçenko, S-700 isimli olası bir füze savunma sisteminin, ABD'nin 25-30 yıl sonra uzayda silah yarışı başlatması halinde geliştirilebileceğini söyledi. Korotçenko, bu sistemin yakın uzaya konuşlanabilecek lazerli bir sistem olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

© Sputnik / Dmitry Vinogradov Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: S-500 çalışmaları neredeyse tamamlanmış durumda

Rusya Liberal Demorat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, katıldığı bir televizyon programında Rusya'nın elinde sadece S-300, S-400, S-500 füze savunma sistemleri değil, S-600 ve S-700'ün de olduğunu, bu sistemlerin gezegenin hava sahasını kapsayabildiğini iddia etmişti. Bir diğer uzman Aleksey Leonkov da S-700 için en az 5-10 yıl gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Rus askeri uzman İgor Korotçenko, S-700'ün ancak 25-30 yıl sonra üretilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"ABD uzayda silah yarışı başlattığında, 25-30 yıl sonra, Rusya buna karşılık verecektir" diyen Korotçenko, böyle bir durumda üretilecek sistemde lazer gibi, yeni fizik prensiplerinden yararlanabileceği ve sistemin yakın uzaya konuşlandırılabilmesini sağlayacak platformlara sahip olabileceğini ekledi.

‘S-500'LERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE'

Korotçenko'ya göre, yeni sistem S-500'deki mevcut özelliklerin aşama aşama geliştirilmesi sonucunda elde edilecek.

Korotçenko "S-500'ün üzerindeki çalışmalar sona ermek üzere. Sistem yakında testlerden geçecek. Daha sonra da seri üretim kararı alınacak" dedi.

Korotçenko, S-500'den sonra 15-20 yıl içinde karaya konuşlandırılabilecek S-600 sistemlerinin üretilebileceğini, S-700'ün de kozmik düzeyde sistem geliştirilmesi konusunda ikinci bir yönelim olacağını ifade etti.

‘5-10 YILDAN EVVEL GÜNDEME GELMEZ'

Bir diğer Rus askeri uzman Aleksey Leonkov da, S-500'den sonra S-700 isimli olası bir sisteminin 5-10 yıldan evvel gündeme gelmeyeceğini söyledi.

© Sputnik / Aleksandr Danichev S-400'lerle ilgili merak edilen her şey

Leonkov "S-500'ün seri üretimine henüz geçiliyor. Sistemin birliklerde kullanımı için de belirli bir zamanın gerektiği açık. Sözgelimi 5 yıl. Ancak bundan sonra kozmik düzeyde hava savunması planları değerlendirilebilir. O zaman belki yeni bir sistem geliştirilmesi konusu gündeme gelebilir. S-700 olursa da ancak uzak gelecekte olur. Belki de farklı bir ismi olur ya da başka bir şey geliştirilir" ifadelerini kullandı.

Leonkov, Rusya'nın belirli bir sıra ile S-75, S-125, S-200, S-300 ve S-400 sistemlerini geliştirdiğini, S-500'lerde de şu an tamamlanma aşamasına gelindiğini belirtti.