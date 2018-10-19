Peskov'dan İstanbul'da yapılacak Suriye konulu dörtlü zirve hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin 27 Ekim'de İstanbul'da yapacağı dörtlü zirvede çok önemli bir karar alınmayacağını söyledi.

© AA / Murat Kula Suriye konulu dörtlü zirve 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Gazeteciler, basın toplantısı sırasında Peskov'a Suriye'deki süreci ele almak üzere bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki zirveden çok önemli bir karar çıkmasının beklenip beklenmediği soruldu.

Peskov, "Bu, çok önemli kararların alınacağı bir zirve değil. Toplantı için hazırlık yapıyoruz" yanıtını verdi.

Peskov, Putin'in takviminde 27 Ekim'deki zirvenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konulu dörtlü zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını açıklamıştı.

'PUTİN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK'

Peskov, Putin'in İstanbul'daki zirve sırasında ikili görüşmeler yapacağını kaydetti.

Peskov, "Zirvede diğer güncel uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca ikili görüşmeler yapılacak" diye konuştu.