Roskosmos: Rogozin’in ABD’ye gitme olanağını NASA ile görüştük

Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos basın servisi yöneticisi Vladimir Ustimenko, Sputnik'in ‘Rogozin'in ABD'ye gitmesi konusunda bir anlaşma mevcut mu' sorusuna, "Birçok plan var. Gerçekten de işbirliği ile ilgili konular (Rogozin'in) orada bulunmasını gerektiriyor, dolayısıyla bu konular görüşüldü" yanıtını verdi.

Daha önce bazı medya kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rogozin'in Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yetkilileriyle bir araya gelmesi amacıyla ABD'ye gidebilmesi için Roskosmos genel müdürünü yaptırım listesinden geçici olarak çıkarma kararı aldığını ileri sürmüştü. Ajansın basın servisinden Sputnik'e yapılan açıklamada Roskosmos'a şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir belgenin ulaşmadığı belirtildi.