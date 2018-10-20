Rosgvardiya'dan silah taşınması kurallarında değişiklik önerisi

© Sputnik / Yekaterina Keyzo Rus medyası: Kerç saldırganı 3 yıl boyunca silah ve bomba araştırması yapmış

Rosgvardiya, silah sahiplerinin üç günden fazla sürecek seyahatleriyle ilgili yeni bir düzenleme teklif etti.

Buna göre üçgünden uzun seyahatlerde, silah sahiplerine, üç iş günü zarfında bulundukları yeri güvenlik organlarına bildirmek zorunluluğu getirilecek.

Bu tedbirle silahların geçici olarak bulundukları yerlerde kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Teklifte, hava yoluyla taşınacak silahların ise Rosgvardiya'dan izin almaya tabi olmasına gerek bulunmadığı, uçuş güvenlik birimleri personeline teslim edilmelerinin yeterli olacağı belirtildi.