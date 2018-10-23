Putin'den 11 Kasım'da Trump'la görüşme işareti

Putin, Bolton ile görüşmesinde, kasım ayının başlarında Paris'te düzenlenecek Birinci Dünya Savaşı'nin bitiş yıldönümü etkinliklerinde Trump'la biraraya gelebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Kasım'da Trump'la görüşebileceğine işaret etti.
Putin, Bolton ile görüşmesinde, kasım ayının başlarında Paris'te düzenlenecek Birinci Dünya Savaşı'nin bitiş yıldönümü etkinliklerinde Trump'la biraraya gelebileceğini söyledi.
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