Ryabkov: BMGK’da INF’nin desteklenmesini başarabilirsek, şampanya içmek için sebebimiz olacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın BMGK’da ABD’nin çekileceğini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) savunacağını söyledi. Ryabkov, bu konuda başarılı olurlarsa şampanya içmek için sebepleri olacağını ifade etti.

Pervıy Kanal'a konuşan Ryabkov "Bugün BMGK'da Rusya INF'nin desteklenmesine yönelik karar taslağı sunacak. Diğer ülkelerin —buna ABD'nin müttefikleri de dahil- bu konuda nasıl yaklaşacaklarını göreceğiz. Ne ağır basacak? Güvenlik endişeleri mi yoksa müttefik dayanışması mı?" dedi.

‘ŞAMPANYA İÇMEK İÇİN SEBEBİMİZ OLABİLİR'

Ryabkov "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin inatla sürdürdüğü, uluslararası güvenlik mimarisinin bozulmasını durdurabilirsek, şampanya içmek için sebebimiz olacak" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'den çekilme kararını Trump'la konuşmak istediğini söylemişti.

Trump, daha önce Rusya'nın ihlal ettiğini ileri sürdüğü INF'den çıkacaklarını açıklamıştı.