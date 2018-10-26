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14:47 26 Ekim 2018
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    Soçi'de düzenlenen 2018 yılının Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dizi küresel meseleye değindi.

    Putin: Rusya’nın dünyada rakipsiz silahları olacak

    © REUTERS / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
    Rusya
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söyledi.

    Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    ABD, Rus yapımı Kinjal hipersonik füze sistemlerinin benzersiz olduğunu kabul etti
    Üst düzey subaylar ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Rusya'nın dünyada rakipsiz silahları olacağını ifade etti.

    Washington'ın yönelttiği INF'yi ihlal suçlamalarını reddeden Putin "Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve uluslararası güvenlik ve silah kontrol alanındaki tüm sorumluluklarına sıkı bir şekilde sadık kalıyor. İstikrar sağlanması için her zaman yapıcı partnerlik ilişkilerine açığız. Bu arada vatanımızın her türlü potansiyel tehdide karşı layığıyla korunması için gereken her şeyi yapmak görevimiz" ifadelerini kullandı.

    ‘YENİ SİLAHLAR GELİŞTİRME SÜRECİNE ODAKLIYIZ'

    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak
    Rusya ordusunun modernize edilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Putin yeni silahların geliştirilmesi ve kullanılması sürecine odaklanıldığını vurguladı.

    Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" dedi.

    ‘ASKERİ BECERİLER ARTTIRILMALI'

    Rus lider, askeri birliklerin operasyonel becerilerini ve hazırlıklarının arttırılması gerektiğini ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Putin: Vostok-2018 tatbikatı, Rus ordusunun ciddi tehditlere karşı koyabileceğini gösterdi
    "Suriye'deki askeri operasyon deneyimleri, olası tehditler de göz önünde bulundurularak daha zor ve karmaşık sorunlar çözülmeli" diyen Putin, Rus askerlerin Çin ve Moğolistan'dan askerlerle birlikte Vostok-2018 tatbikatı sırasında bu tür görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

    Trump, Rusya'nın gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü ihlaller yüzünden INF'den çekileceklerini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, Kinjal hipersonik silahı, Vostok-2018 askeri tatbikatı, INF, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya
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