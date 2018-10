Putin: Rusya’nın dünyada rakipsiz silahları olacak

© Sputnik / Vladimir Sergeev ABD, Rus yapımı Kinjal hipersonik füze sistemlerinin benzersiz olduğunu kabul etti

Üst düzey subaylar ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Rusya'nın dünyada rakipsiz silahları olacağını ifade etti.

Washington'ın yönelttiği INF'yi ihlal suçlamalarını reddeden Putin "Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve uluslararası güvenlik ve silah kontrol alanındaki tüm sorumluluklarına sıkı bir şekilde sadık kalıyor. İstikrar sağlanması için her zaman yapıcı partnerlik ilişkilerine açığız. Bu arada vatanımızın her türlü potansiyel tehdide karşı layığıyla korunması için gereken her şeyi yapmak görevimiz" ifadelerini kullandı.

‘YENİ SİLAHLAR GELİŞTİRME SÜRECİNE ODAKLIYIZ'

Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

Rusya ordusunun modernize edilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Putin yeni silahların geliştirilmesi ve kullanılması sürecine odaklanıldığını vurguladı.

Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" dedi.

‘ASKERİ BECERİLER ARTTIRILMALI'

Rus lider, askeri birliklerin operasyonel becerilerini ve hazırlıklarının arttırılması gerektiğini ifade etti.

"Suriye'deki askeri operasyon deneyimleri, olası tehditler de göz önünde bulundurularak daha zor ve karmaşık sorunlar çözülmeli" diyen Putin, Rus askerlerin Çin ve Moğolistan'dan askerlerle birlikte Vostok-2018 tatbikatı sırasında bu tür görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Trump, Rusya'nın gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü ihlaller yüzünden INF'den çekileceklerini açıklamıştı.