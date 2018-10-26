Moskova bölgesinde terör eylemleri planlayan IŞİD hücresi çökertildi

Açıklamada, gözaltına alınan militanların üzerinde bulunan otomatik silahlara, eylem hazırlığına ilişkin raporlara, bomba yapım şemalarına ve paralara el konulduğu kaydedildi.
ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Hücrenin Suriye'deki Orta Asyalı ajanlar tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, "Maddi kaynaklar yurtdışından yapılan havaleler yoluyla ve ağır suçlar işlenerek sağlanıyordu" ifadelerine yer verildi.
Hücre üyelerinin gizli kalmak amacıyla bir dizi önleme başvurduğu kaydedildi.
Olayla ilgili dava açıldığı, soruşturma kapsamında arama faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.
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