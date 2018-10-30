Peskov’a göre, NBC’den kovulan Kelly Rus basını için çok ‘pahalı’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le röportaj yapan ve ırkçı söylemleri yüzünden NBC’den kovulan ABD’li sunucu Megyn Kelly’nin Rusya’da çalışıp çalışamayacağı soruldu. Peskov, Kelly’nin yıllık 23 milyon dolarlık sözleşme ücretinin Rus basını için çok fazla olduğunu söyledi.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin’le röportaj yapan NBC sunucusu Kelly, ırkçı söylemleri yüzünden işten çıkarıldı

Önceki günlerde beyazların siyahları küçümsemek amacıyla kullandığı siyah makyaj (blackface) gafı yüzünden NBC'deki sunuculuk görevinden atılan Megyn Kelly'e, Rusya'dan espri amaçlı iki teklif yöneltildi. Tekliflerden biri Pervıy Kanal'dan, diğeri de Federal Haber Ajansı'ndan (FNA) geldi.

Gazetecilerle konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Kelly'nin Rus basınında çalışma olasılığı soruldu.

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'FNA'NIN KELLY'E GÜCÜNÜN YETECEĞİNDEN EMİN DEĞİLİM'

Kelly'nin geçen yıl Fox News'ten ayrıldıktan sonra imzaladığı 3 yıllık, 69 milyon dolarlık sözleşmeye atıfta bulunan Peskov, "Biliyorsunuz, Kelly'nin yüksek bir maaşı var. Federal Haber Ajansı'nın Kelly'e gücünün yetebileceğinden emin değilim" dedi.

Peskov açıklamalarına "Bu bizim görev alanımız değil elbette. Biz gazetecileri işe almıyoruz. Fakat Kelly, geçen yıl Vladimir Putin'le çok dinamik ve etkili bir röportaj yapmıştı" sözleriyle devam etti.

KELLY'NİN PUTİN RÖPORTAJINI ABD'DE 6 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ

Megyn Kelly'nin geçen yıl Putin'le yaptığı röportajı ABD'de 6 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Kelly, NBC'deki programında siyah maskenin kullanılamamasından şikayet etmişti.