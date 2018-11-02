Rusya: İran'la işbirliğinin sürdürülmesi için yeni mekanizmalar bulmalıyız

© REUTERS / Edgar Su Pompeo: İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülke geçici süreyle muaf tutulacak

Financial Times'a demeç veren Novak, "İran'la işbirliği geliştirmeye devam etmemize imkan sağlayacak mekanizmalar bulmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Rusya ve İran arasındaki ticaret hacmini artırmak için kurulan 'petrol karşılığı mal' mekanizmasının İran'a petrol gelirlerinin bir kısmını Rus mallarının ödemesini yapmak için kullanma fırsatı sunduğunu kaydeden Novak, "Yaptırım koşulları altında yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan, tek taraflı olarak uygulanan yaptırımları tanımıyor. Bu yöntemlerin yasadışı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın enerji ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE MUAF TUTULACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülkenin geçici olarak muaf tutulacağını duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf olacağını açıklamıştı.