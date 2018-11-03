Rosatom, ilk yerli yüzen nükleer güç reaktörünü devreye soktu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’ndan bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rosatom’un ilk yerli yüzen nükleer güç reaktörünü başarıyla devreye soktuğu belirtildi.

Kaynak, yüzen nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'un sağ reaktör kompleksinin Cuma günü Moskova saatiyle 17.58'de minimum kontrollü güç seviyesine ulaştığını söyledi.

Rusya'nın ilk yüzen nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, düşük kapasiteli mobil güç üniteleri projesinin ilk parçası. St-Petersburg'daki Baltik Fabrikası'nda üretilen nükleer güç santrali, yüzen nükleer santrallerin bir parçası olarak liman şehirlerinin, büyük sanayi tesislerinin, denizdeki petrol ve doğalgaz üretim tesislerinin enerji ihtiyaçlarını temin etmek için tasarlandı.

İkili KLT-40S reaktörlü araç 70 megawatt elektrik üretilebilme kapasitesine sahip. Araçtaki her bir ünite 100 bin kişilik bir kentin ihtiyacını sağlayacak düzeyde ısı ve enerji üretebiliyor.

Araç olası tüm tehlikeleri aşacak güvenlik hudutları çerçevesinde tasarlandı. Bu özelliği, araçtaki nükleer reaktörleri tsunami ve diğer doğal afetlere karşı korunaklı kılıyor. Ayrıca araçtaki tüm nükleer işlemler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kurallarına uygun olarak gerçekleşiyor. Araç çevreye hiçbir tehlike teşkil etmiyor.