Rusya, Rus silahları alması için Küba’ya kredi vermeye hazırlanıyor

Rus Finans Bakanı Sergey Storçak, savunma alanında yaptıkları işbirliği kapsamında Küba’ya 38 milyon euro kredi vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Rusya Finans Bakanı Storçak, Küba’ya Rus silahları satın alması için kredi vermeye hazırlandıkları haberlerinin doğru olup olmadığı sorusu üzerine, “Çalışmalar devam ediyor. Kimse kimseyi reddetmedi. (Kredi anlaşmasının) bazı kısımları henüz koordine edilmedi fakat yakın gelecekte edilecekler” dedi.

Storçak, “Kübalılar (kasım ayı ortasında) profesyonel bir heyetle buraya (Rusya) gelmeyi planlıyorlar. Sanıyorum anlaşmayı bu ziyaret sırasında imzalayacağız” diye ekledi.

Rus Finans Bakanı’nın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel’in dün Kremlin’de yaptığı görüşmeyi izliyor.

KOMMERSANT: RUSYA KÜBA'YA 50 MİLYON DOLAR KREDİ VERMEYİ PLANLIYOR

Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Rus yapımı silahlar satın alması için Rusya’nın Küba’ya 50 milyon dolar kredi vermeyi planladığını yazmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri işbirliğinin ‘çok hassas bir konu olması’ nedeniyle Kommersant’ın haberi hakkında yorum yapayacağını söylemişti. Fakat Peskov, Rusya ve Küba liderlerinin görüşmesinde askeri işbirliğinin de gündem maddelerinden biri olacağını kaydemişti.

Rus hükümeti ise daha önce, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kasım ayının ikinci yarısında Kübalı mevkidaşı Leopoldo Cintra Fias’la görüşeceğini ve iki bakanın, Küba’nın elindeki askeri araçların modernize edilmesi de dahil olmak üzere askeri anlamda yapılacak işbirliğinin alanlarını belirleyeceğini duyurmuştu.