Rusya’da geleceğin stratejik bombardıman uçağı geliştiriliyor

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rus bombardıman uçağı Tu-160 Amerikan menşeili ‘rakibiyle’ karşılaştırıldı

UAC’ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, uçakla ilgili tüm çalışmalar Rusya Başkomutanı Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun özel kontrolü altında yürütülüyor.

Ayrıca Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.