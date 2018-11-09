AvtoVAZ, Türkiye’ye motor ihracatını 10 kat artıracak

© Fotoğraf : DHA Türkiye'nin ilk özgün helikopteri motor çalıştırdı

AvtoVAZ motor üretimi departmanı başkanı Aleksandr Sverçkov, Rus medyasına açıklamasında, “Bu yıl 546 bin, 2019’da da 590 bin motor üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Geçen yıl 470 bin motorun üretildiğini hatırlatan Sverçkov, böylelikle bu yılın sonunda üretimdeki büyümenin yüzde 16, 2019’da ise yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini dile getirdi.

Türkiye’ye motor ihracatını 10 kata çıkarmayı planladıklarını söyleyen Sverçkov, “Bu yıl Bursa’daki fabrika için 4 bin 800 motor üretildi, gelecek sene bu sayıyı 50 bine çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Sverçkov, bu yıldan başlayarak Lada Largus modeli arabalarda daha önce olduğu gibi İspanyol değil Rus motorun kullanılacağını da sözlerine ekledi.