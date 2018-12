Rus Dış İstihbarat Servisi'ndeki eğitimler ilk kez ekrana yansıdı

View this post on Instagram

Мы сняли то, что не снимал никто. Не пропустите новый выпуск моей программы «Действующие лица» с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Включайте свои телевизоры на канале «Россия» или заходите на наш сайт в это воскресенье в 0.30. P.S. Специально для этой программы я училась стрелять и ходила в бильярдный клуб. Хорошо, что водить машину уже умела) #стильтелеведущей #действующиелица #россия1 #разведка #свр

