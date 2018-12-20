Rus Dışişleri: 9M729 füzesini Amerikalılara göstermek, uygunsuz bir durum

Rus diplomat ayrıca ABD’nin, Rusya’nın füze yapım alanındaki çalışmalarını açığa çıkarmaya yönelik girişimlerde bulunurken füzeyi onlara göstermenin uygunsuz bir durum olacağını, Moskova’nın Amerikalılarla diyalogda ‘zaten INF Anlaşması’nın gerekliliklerinin ötesinde ek şeffaflık’ ortaya koyduğunu kaydetti.
Ryabkov, “Amerikalıların kendi kendilerine her şeyi kararlaştırdığına dayanarak hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova’nın 60 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmemesi durumunda Washington’un INF Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamıştı.
Ertesi gün Rusya lideri Vladimir Putin, Amerikalıların Moskova’nın yaptığını iddia ettiği ihlallere yönelik herhangi bir kanıt sunmadığını, ABD’nin Anlaşmadan çekilmesi halinde Moskova’nın karşı tedbir almak zorunda olacağını belirtmişti.
7 Aralık’taysa ABD, Moskova yönetiminden 9M729 füze sistemlerini geliştirmeyi durdurmasını veya INF Anlaşmasına uyacak şekilde modifiye etmesini ve bunu Washington’un kontrolünde yapmasını talep etmişti.
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