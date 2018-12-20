Rus Dışişleri: 9M729 füzesini Amerikalılara göstermek, uygunsuz bir durum

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus yönetiminin Washington’a göre Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşmasının koşullarını ihlal eden 9M729 tipi füzeyi ABD’ye göstermeye hazır olmadığını belirtti.

Rus Kommersant gazetesinin sözlerini aktardığı Ryabkov, söz konusu füzenin Amerikalılara gösterilmesinin Rus tarafının INF’nin çerçevesinin dışına çıkarak şeffaflığı artırması anlamına geleceğini, böyle bir adımınsa ne siyasi, ne de teknik açıdan haklı çıkarılamayacağını söyledi.

Rus diplomat ayrıca ABD’nin, Rusya’nın füze yapım alanındaki çalışmalarını açığa çıkarmaya yönelik girişimlerde bulunurken füzeyi onlara göstermenin uygunsuz bir durum olacağını, Moskova’nın Amerikalılarla diyalogda ‘zaten INF Anlaşması’nın gerekliliklerinin ötesinde ek şeffaflık’ ortaya koyduğunu kaydetti.

Ryabkov, “Amerikalıların kendi kendilerine her şeyi kararlaştırdığına dayanarak hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova’nın 60 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmemesi durumunda Washington’un INF Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamıştı.

Ertesi gün Rusya lideri Vladimir Putin, Amerikalıların Moskova’nın yaptığını iddia ettiği ihlallere yönelik herhangi bir kanıt sunmadığını, ABD’nin Anlaşmadan çekilmesi halinde Moskova’nın karşı tedbir almak zorunda olacağını belirtmişti.

7 Aralık’taysa ABD, Moskova yönetiminden 9M729 füze sistemlerini geliştirmeyi durdurmasını veya INF Anlaşmasına uyacak şekilde modifiye etmesini ve bunu Washington’un kontrolünde yapmasını talep etmişti.