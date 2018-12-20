Kayıt
07:21 20 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Sergey Ryabkov

    Rus Dışişleri: 9M729 füzesini Amerikalılara göstermek, uygunsuz bir durum

    Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus yönetiminin Washington’a göre Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşmasının koşullarını ihlal eden 9M729 tipi füzeyi ABD’ye göstermeye hazır olmadığını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Alessandro Garofalo
    Lavrov: ABD, Rusya'dan INF kapsamında test edilen füze sistemini yasaklamasını istiyor
    Rus Kommersant gazetesinin sözlerini aktardığı Ryabkov, söz konusu füzenin Amerikalılara gösterilmesinin Rus tarafının INF’nin çerçevesinin dışına çıkarak şeffaflığı artırması anlamına geleceğini, böyle bir adımınsa ne siyasi, ne de teknik açıdan haklı çıkarılamayacağını söyledi.

    Rus diplomat ayrıca ABD’nin, Rusya’nın füze yapım alanındaki çalışmalarını açığa çıkarmaya yönelik girişimlerde bulunurken füzeyi onlara göstermenin uygunsuz bir durum olacağını, Moskova’nın Amerikalılarla diyalogda ‘zaten INF Anlaşması’nın gerekliliklerinin ötesinde ek şeffaflık’ ortaya koyduğunu kaydetti.

    Ryabkov, “Amerikalıların kendi kendilerine her şeyi kararlaştırdığına dayanarak hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova’nın 60 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmemesi durumunda Washington’un INF Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamıştı.

    Ertesi gün Rusya lideri Vladimir Putin, Amerikalıların Moskova’nın yaptığını iddia ettiği ihlallere yönelik herhangi bir kanıt sunmadığını, ABD’nin Anlaşmadan çekilmesi halinde Moskova’nın karşı tedbir almak zorunda olacağını belirtmişti.

    7 Aralık’taysa ABD, Moskova yönetiminden 9M729 füze sistemlerini geliştirmeyi durdurmasını veya INF Anlaşmasına uyacak şekilde modifiye etmesini ve bunu Washington’un kontrolünde yapmasını talep etmişti.

    İlgili konular:

    Rusya Dışişleri: ABD'nin INF'den çekilme kararı kesinleşti
    Putin: INF'nin SSCB tarafından neden imzalandığını bir tek Tanrı bilir
    Rusya, BM Genel Kurulu’na INF’ye yönelik taslak sundu
    Etiketler:
    INF Anlaşması, 9M729 tipi füze, Sergey Ryabkov, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dicle Nehri
    Uygarlıklara can verdi, insanlığın elinde can çekişiyor: Dicle’nin isyanı
    Karikatür
    ABD'nin Arktik'te tatbikattan vazgeçme sebebi Rusya'dan yardım istemek zorunda kalma korkusu oldu
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet