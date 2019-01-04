Times: Rusya'da casusluk yaparken yakalanan ABD vatandaşının İngiltere'den ikinci vatandaşlığı var

Times gazetesinin aktardığına göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da görev yapan ABD'li diplomatlar İngiliz yetkililere Whelan'ın gözaltına alındığını ve ayrıca İngiltere vatandaşı olduğu bilgisini verdi.

Gazeteye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığı kaynağı "Yardım talebinin ardından bakanlık görevlilerince Rusya'da gözaltına alınan İngiltere vatandaşına konsolosluk tarafından ulaşılması talep edildi" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Whelan'ın gözaltına alınmasının ardından Kanada televizyonu CBC'den bir Kanada vatandaşının Rusya'da gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ancak Whelan'ın erkek kardeşi, onun Kanada vatandaşlığı olup olmadığı konusunda bir doğrulama yapmamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 28 Aralık'ta ABD vatandaşı, eski denizci Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

Whelan, Michigan merkezli otomotiv parçası tedarikçisi BorgWarner şirketinin küresel güvenlik müdürü.

Basında yer alan haberlerde Whelan'ın bir arkadaşının düğünü için Rusya'ya geldiği, ancak düğüne gitmediği belirtilmişti.