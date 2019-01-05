Ukrayna Ortodoks Kilisesi: Ukrayna’nın ‘yeni kilisesine’ bağımsızlık kazandırılması tüm kuralların ihlalidir

Kliment "Kiliseleri patrikler ve devlet başkanları kuramaz. Kiliseyi Tanrı yarattı ve hiç kimsenin yeni kiliseler kurmaya hakkı yok. Fener Rum Patriği'nin şu anda yaptıkları, Kilisenin 2 bin yıl boyunca varlığını sürdürmüş olduğu tüm kuralların kaba bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.
Daha önce Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıran Tomos'u Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun katıldığı törenle Metropolit Epifaniy'e takdim etmişti.
Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.
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