Ukrayna Ortodoks Kilisesi: Ukrayna’nın ‘yeni kilisesine’ bağımsızlık kazandırılması tüm kuralların ihlalidir

Ukrayna Ortodoks Kilisesi basın dairesinden Başpiskopos Kliment, Ukrayna’nın ‘yeni kilisesine’ bağımsızlık kazandırılmasının Kilisenin 2 bin yıldır varlığını sürdürmüş olduğu tüm kuralların ihlali olduğunu söyledi.

© REUTERS / Murat Sezer Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi imzaladı

Sputnik'e konuşan Başpiskopos Kliment, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi (Tomos) imzalaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kliment "Kiliseleri patrikler ve devlet başkanları kuramaz. Kiliseyi Tanrı yarattı ve hiç kimsenin yeni kiliseler kurmaya hakkı yok. Fener Rum Patriği'nin şu anda yaptıkları, Kilisenin 2 bin yıl boyunca varlığını sürdürmüş olduğu tüm kuralların kaba bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıran Tomos'u Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun katıldığı törenle Metropolit Epifaniy'e takdim etmişti.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.