Patrik Kirill: Ukrayna'da kurulan yeni kilise iki şizmatik grubun birleşmesinden ibaret

Kirill, Ukrayna Metropoliti Onufriyev liderliğindeki Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önceden olduğu gibi Ukrayna'nın manevi mekanizması olmaya devam ettiğini vurguladı.
Patrik Kirill, yeni kilise kurulmasının 'devletin din işlerine eşsiz müdahalesi' olduğunun da altını çizdi.
Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.
Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.
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