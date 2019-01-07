Patrik Kirill: Ukrayna'da kurulan yeni kilise iki şizmatik grubun birleşmesinden ibaret

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ukrayna'da Kiev yönetimi tarafından kurulan yeni kiliseyi 'iki şizmatik grubun birleşmesi' olarak niteledi.

© REUTERS / Murat Sezer Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi imzaladı

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kirill, "Kuklacılara ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya göre bu konseyin herkesi birleştirmesi ve Ukrayna'nın tümü için tek bir Ortodoks Kilisesi oluşturması gerekiyordu. Peki ne oldu? Sadece iki şizmatik grubun birleştiği bir durum ortaya çıktı" dedi.

Kirill, Ukrayna Metropoliti Onufriyev liderliğindeki Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önceden olduğu gibi Ukrayna'nın manevi mekanizması olmaya devam ettiğini vurguladı.

Patrik Kirill, yeni kilise kurulmasının 'devletin din işlerine eşsiz müdahalesi' olduğunun da altını çizdi.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Ukrayna gümrüğü Patrik Kirill’in geleneksel Noel ayini mektubuna el koydu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, haftasonu düzenlenen ayinlerle Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik verilmesini öngören Tomos belgesini Ukrayna'ya vermişti.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.