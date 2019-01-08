Putin ağlayan küçük bir kızı yatıştırdı, isteğini yerine getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisiyle fotoğraf çektiremediği için ağlayan küçük bir kızı sakinleştirmek adına arabasından indi ve kızla fotoğraf çektirdi.

Komsomolskaya Pravda’dan gazeteci Dmitriy Smirnov, Twitter’dan yaptığı açıklamada Putin’in kendisi ile fotoğraf çektiremediği için ağlayan küçük bir kızı yatıştırdığını ifade etti.

Küçük kızın ağladığını gördükten sonra aracından inen Putin "Neden ağlıyorsun?" diyerek ona sarıldı.

Putin daha sonra küçük kızla fotoğraf çektirdi. Çocuğun yanındaki kadın da Rus lidere teşekkür etti.

«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 7, 2019

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