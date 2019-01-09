Peskov: Rusya, diplomaside hiç kimseyi piyon olarak kullanmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD'li Paul Whelan'ın Rusya tarafından piyon olarak kullanılacağı iddialarını reddetti.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bu yöndeki iddiasının sorulması üzerine, Rusya'nın diplomaside insanları asla piyon olarak kullanmadığını vurguladı.

Peskov, "Rusya, insanları diplomatik bir oyunda asla piyon olarak kullanmaz. Rusya'da casusluk yaptığından şüphelenilen kişiler hakkında karşı istihbarat faaliyeti yürütülür ve bu, düzenli olarak yapılır" dedi.

Peskov ayrıca, Whelan'ın tutuklanmasının gerekçeleri hakkında bir şey söyleyemeyeceğini, Rus istihbaratının ve Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli açıklamaları yaptığını da sözlerine ekledi.

BUTİNA'YLA TAKAS İDDİASI SORULDU

Peskov'a Whelan'ın ABD'de tutuklu Rus vatandaşı Marina Butina'yla takas edilip edilmeyeceği de soruldu.

Bununla ilgili bir şey duymadığını belirten Peskov, bu nedenle herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.