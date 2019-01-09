Peskov: Rusya, diplomaside hiç kimseyi piyon olarak kullanmaz

Peskov, "Rusya, insanları diplomatik bir oyunda asla piyon olarak kullanmaz. Rusya'da casusluk yaptığından şüphelenilen kişiler hakkında karşı istihbarat faaliyeti yürütülür ve bu, düzenli olarak yapılır" dedi.
Peskov ayrıca, Whelan'ın tutuklanmasının gerekçeleri hakkında bir şey söyleyemeyeceğini, Rus istihbaratının ve Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli açıklamaları yaptığını da sözlerine ekledi.
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Bununla ilgili bir şey duymadığını belirten Peskov, bu nedenle herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.
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