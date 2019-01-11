Kızıl Meydan'da gerçekleşen 5 sıradışı olay

Geçit törenleri, idam ve panayırlar, günümüzde de buz rinki için bir alan görevi gören Kremlin'in bulunduğu Kızıl Meydan, yüzyıllardır birçok olay ve duruma sahne oldu. RBTH, Kızıl Meydan'a inen uçak, dev Louis Vuitton çantası ve çarpıcı protestoları hatırlattı.

Antik zamanlardan beri Kızıl Meydan çoğunlukla bir ticaret merkezi olarak kullanılıyor. Geçmişte insanlar Çar'ın kararlarının okunduğu, zaman zaman da idamların gerçekleştirildiği Aziz Basil Katedrali yanındaki taş bir platformda, yani Lobnoye Mesto'da toplanırdı.

Sovyet döneminde St. Petersburg'dan sonra Moskova'nın yeniden başkent olmasıyla, Kızıl Meydan tekrar resmi devlet etkinlikleri ve geçit törenleri için ana alan haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı edinilen zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta da Kızıl Meydan'da hâlâ her yıl geçit töreni düzenleniyor.

Kremlin'in bulunduğu Kızıl Meydan, Rusya için stratejik bir yer ve burada insanların belirli kurallara uyması isteniyor. Birçok kamera da mevcut, ancak meydanda beklenmedik olaylar da yaşandı.