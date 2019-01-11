Rusya, ABD'yi Venezüella'nın egemenliğine saldırmakla suçladı

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

ABD'nin Venezüella'da alternatif hükümet kurmaya yönelik girişimlerini sert bir dille kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklama metninde, "Washington'un Venezüella'da anayasaya aykırı olarak alternatif hükümet yapıları oluşturmaya yönelik arsız girişimi, gerçekliliği hiçe sayarak Venezüella'nın bazı iktidar makamlarını meşru kılıp, diğerlerinin meşruiyetini reddetme, ülkedeki sosyal-ekonomik durumun kötüleşmesine yol açan ve sıradan Venezüellalıların ceplerine ağır zarar veren yaptırım düğümünü sıkma çabaları, Venezüella'nın egemenliğine yönelik açık bir saldırıdır" dendi.

Açıklamada ayrıca Venezüella toplumunda daha fazla bölünmenin kışkırtılmaması gerektiği de vurgulandı.