Rus Dışişleri: NATO'nun 'askeri önlemler' açıklaması, INF sorununun çözümünü baltalıyor

NATO'nun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmması (INF) ile ilgili sorunun çözümü için askeri önlemler almaya hazır olduğunu söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e tepki gösteren Rus Dışişleri, bu tür ültimatomların diyalog zemininde çözüm bulma sürecini baltaladığını belirtti.

© Sputnik / Ministry of Defence of Russian Federation ABD, Rusya’nın INF’yi ihlal etmesi durumunda alacağı tedbirlerle ilgili rapor hazırladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Stoltenberg'in askeri önlemleri işaret eden sözlerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

'İTTİFAK İÇİNDEKİ KRİZİ KAMUFLE ETME GİRİŞİMİ'

Bakanlık, Stoltenberg'in açıklamasını, dünyanın ve Avrupa'nın güvenliği için ilkesel öneme sahip INF'den ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesi sonucunda İttifak içinde patlak veren krizi kamufle etme girişimi olarak niteledi.

"Ültimatom tonuyla konuşma çabaları, Stoltenberg'in yaptığı gibi 'Rusya için son şans' ifadeleri kullanılması, anlaşmanın korunmasının İttifak için öncelik olduğuna dair güvencelerle hiçbir şekilde örtüşmüyor" ifadelerini kullanan bakanlık, aksine bu tür açıklamalar, sorunun mesleki diyalog zemininde çözümünü engellediğini vurguladı.

Rus Dışişleri, "Eğer NATO'da askeri önlemlere geçilmesi bu kadar isteniyorsa, INF ihlal edilerek Romanya'da konuşlandırılan MK-41 fırlatma mekanizmalarının imha edilmesi, önemli bir katkı sunacaktır" diye ekledi.