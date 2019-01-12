Rusya’nın tek uzay teleskopu ile bağlantı kurulamıyor

Sputnik'e konuşan, Rusya Bilimler Akademisi Lebedev Fizik Ensitütüsü Astro Uzay Merkezi Başkanı Nikolay Kardaşyev, Spektr-R uzay teleskopu ile bağlantı kurulamadığını belirtti.

Kardaşyev "Sorunu çözmeye çalışıyoruz, farklı iletişim sistemleri var. Bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Yine de bazı sinyaller alıyoruz. Bu tür sorunlar daha önce de oldu, normale dönebilir" dedi.

‘RADİOASTRON PROJESİ İPTAL EDİLEBİLİR'

Spektr-R projesinin başkanı Yuriy Kovalev de teleskopla bağlantı kurulamazsa RadioAstron projesinin iptal edilebileceğini ifade etti.

Kovalev, teleskopu kontrol etmeye yönelik bir sonraki denemenin yarın yapılacağını da ekledi.

2011'de başlatılan RadioAstron projesi ile uzayda fotoğraflar çekiliyor ve uzay cisimlerinin incelenmesi amaçlanıyor.