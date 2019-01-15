Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, yeni Moskova Büyükelçisi Samsar'la görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gruşko, Moskova'da yeni görevine başlaması vesilesiyle Samsar'ı kabul etti.
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Samsar, Gruşko'ya kendi güven mektubunun ve önceki Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ün geri çağrılma mektubunun nüshalarını takdim etti.
Bu arada Rus Dışişleri, tarafların Moskova ile Ankara'nın Suriye'de Astana formatı kapsamında yürüttüğü işbirliğini ele aldığını aktardı.
Gruşko ve Samsar, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlar da dahil Rus-Türk ilişkilerindeki güncel konular ile Suriye'de işbirliği de dahil bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri istişare etti.
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