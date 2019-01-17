MİG-31 uçakları Stratosferde sınır ihlali yapan sahte düşman hedeflerine müdahale etti

Rusya'nın Perm bölgesindeki askeri birimi, Perm kentinde MİG-31 süpersonik hızlı uçaklarıyla bir tatbikat gerçekleştiğini duyurdu.
Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере над Пермью: https://t.co/liUWjQrEz7 pic.twitter.com/Sr4syiwKqp— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) January 17, 2019
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonu tatbikatın görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde MİG-31 uçakları stratosfer tabakasında, 18.000 metre irtifada 2800 km/sa hızı aşarak sınır ihlali yapan sahte düşman hedefine müdahale etti.
MİG-31 uçakları Stratosferde sınır ihlali yapan sahte düşman hedeflerine müdahale ettihttps://t.co/VIaIWrALGH pic.twitter.com/JvCBn7PMiD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 17, 2019
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