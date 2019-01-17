Rusya'da araştırmacılar ve bölge halkı öksüz bir kutup ayısını yaşatmaya çalışıyor

Rusya'nın Çukotka bölgesinde anne ve babası olmayan bir kutup ayısı bulundu. Araştırmacılar ve bölge halkı ayıyı doğal ortamından ayırmadan besleyerek hayatta tutmaya çalışıyor.

Çukotka'daki Rırkaypiy yerleşim birinde 1 yaşında ve henüz avlanamayan yalnız bir kutup ayısı bölge halkı ile araştırmacıların yardımıyla yaşatılmaya çalışılıyor.

Anne ve babasının kaçak avcılar tarafından öldürülmüş olduğu düşünülen ayı ile ilgili konuşan Deniz Canlıları Araştırma Merkezi Uzmanı Viktor Nikiforov "Böyle hayvanların sonu genelde hayvanat bahçesi oluyor, ancak bu ayıyı doğal ortamında tutma şansımız vardı" dedi.

Kutup ayıları normalde deniz aygırlarıyla besleniyor ancak ancak yavru bir ayı için yiyecek aramaya çıkmak zorlu olabiliyor.

Ayı yavruları ayrıca, hava koşulları nedeniyle donan cesetleri çiğnemekte de zorlanabiliyor.