Simonyan: Facebook, Sputnik hesaplarını neden kapattığına açıklık getirmeli

Simonyan, "Facebook kendisi kendi açıklamasında, bu hesapların içeriğine yönelik hiçbir şikayeti olmadığı itiraf ediyor. Biz, Facebook'un hiçbir kuralını veya genel olarak normal hayat kurallarını ihlal etmedik. Hangi kuralları ihlal etmişiz? Bizden yana şikayetleri ne? Gün boyunca bunu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Hesapların, Sputnik'le ilgili olduğu veya Sputnik muhabirlerine ait olduğu için kapatıldığını söyleyen Simonyan, tüm bunların sansürü anımsattığını kaydetti.

Simonyan, "Bu sansür değilse, Facebook'un özgürlükçü fikirlerin paylaşıldığı bir nevi özgürlükçü medya ve platform olduğuna inanmaya devam edeceksek muhtemelen çok kötü bilgilendirilmişiz veya enayiyiz" ifadelerini kullandı.