'Rus toplumu, Lenin'in gömülmesine henüz hazır değil'

Rusya Devlet Başkanı İnsan Hakları Konseyi üyesi Aleksandr Brod, SSCB'nin kurucusu Vladimir Lenin'in naaşının defnedilmesi gerektiğini ancak Rus toplumunun buna henüz hazır olmadığını belirtti.

SSCB'nin kurucusu Vladimir Lenin'in ölümünün 95. yıldönümü yaklaşırken Sovyet liderin Kızıl Meydan'daki mozolede tutulan naaşıyla ilgili tartışmalar yeniden gündemde yer almaya başladı.

Sputnik'e konuşan Aleksandr Brod'a göre Rus toplumu, Lenin'in naaşının defnedilmesine henüz hazır değil.

Brod, "Şu anda bu adımın (Lenin'in gömülmesi) ciddi protestolara yol açabileceğini düşünüyorum. Zira halkın önemli bir bölümü, Marksizm ve komünizm ideolojisiyle büyüdü. Onlar için Lenin figürü, eskisi gibi kutsallığını koruyor" dedi.

Kişilerin insani değerlere uygun olarak gömülmesi taraftarı olduğunu kaydeden Brod, Lenin'in kişisel isteğinin de annesinin yanına gömülmek yönünde olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lenin'in gömülmesiyle ilgili tartışmalar hakkında şu görüşü dile getirmişti: "Dünya işçi sınıfının lideri olan Lenin'in defin işlemleri toplumu bölmemek adına çok dikkatlice yapılmalı."

Vladimir Lenin 21 Ocak 1924 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, naaşı mumyalanarak Kızıl Meydan'daki anıt mezara yerleştirilmişti.