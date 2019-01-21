Peskov: Kremlin, Moskova'da Trump Tower inşa edilmesi için kimseyle görüşmedi

Peskov'a bugün basın toplantısında ABD basınındaki iddiaya istinaden Kremlin'in Moskova'da Trump Tower inşa edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresiyle görüşmeler yapıp yapmadığı soruldu.

İddiayı reddeden Peskov, "Kremlin, böyle bir kulenin inşası için kimseyle görüşmedi. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'den gelen e-postaları size gösterdim, siz kendiniz gördünüz ve okudunuz. Bunun dışında hiçbir şey olmadı" dedi.

Peskov, yatırım konularıyla bizzat Trump'ın mı yoksa Trump'ın bir yetkilisinin mi ilgilendiğini bilmediklerini, bunu ABD'lilere ve Trump'a sormak gerektiğini vurguladı.

Peskov, aralık ayı başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cohen'in e-posta göndererek, Trump Tower projesine destek almak için o dönemki Kremlin İdaresi Başkanı Sergey İvanov'la veya kendisiyle görüşme organize etme talebinde bulunduğunu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü, kendi ekibinden bir çalışanın mesajı yazan kişiyi arayarak Kremlin İdaresi'nin inşaat konularıyla ilgilenmediğini, ABD'li şirket yatırım yapmak istiyorsa, şirket yöneticilerini St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda görmekten memnun duyacaklarını söylediğini aktarmıştı.



Buzzfeed, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın Cohen'den, Moskova'da Trump Tower inşası planlarından ne zaman vazgeçildiği konusunda Kongre'ye yalan söylemesini istediği, Cohen'in bunu Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'e anlattığı öne sürülmüştü.

Mueller'in ofisinden yapılan kısa açıklamada da haberin içeriğinin ve Cohen'in Kongre'deki ifadesiyle ilgili bilgilerin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Mueller'in emriyle Nisan'da gözaltına alınıp tüm belgelerine el konulan Cohen, Moskova'da Trump Tower açma pazarlıklarında Trump'ın temsilciliğini yapması konusunda Senato İstihbarat Komitesi'ne yalan söylediğini 29 Kasım'da kabul etmişti.