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20:00 21 Ocak 2019
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    9M729 füze sistemi

    Ryabkov: ABD'nin 9M729 füzelerini imha çağrısı kabul edilemez

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova'ya yaptığı yeni geliştirilen 9M729 (SSC-8) füzesini imha çağrısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

    İskender-M füze sistemi
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    ABD, Rusya’dan 9M729 füzesini imha etmesini talep etti
    Mejdunarodnaya Jizn dergisine demeç veren Ryabkov, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği füzenin imha edilmesine dönük adımları atmamız için verilen 60 günlük sürenin sonuna yaklaştık. Her şeyden önce, Rus tarafı hiçbir ihlalde bulunmadığı için ültimatom dili ve bu talebin niteliği bizim için kabul edilemez" dedi.

    9M729'un anlaşmayı ihlal etmediğinin altını çizen Ryabkov, "ABD'lilerin aksini gösterme girişimleri, INF'yle üstlendikleri kısıtlamalardan kurtulmak için bahane aradıklarını ortaya koyuyor. ABD'lilere bu füzeyle ilgili eşi görülmemiş şeffaflık sağladık. Bununla ilgili olarak ABD tarafına bir sunum ve brifing verdik. Biz de ABD'lilerden Romanya'da konuşlandırılan ve kısa süre sonra Polonya'da konuşlandırılması planlanan Aegis Ashore sistemleriyle ilgili endişelerimizin giderilmesi için adım atmasını istiyoruz" diye konuştu.

    'ABD'NİN TEK TARAFLI ÇEKİLME KARARINI TANIMAYACAĞIZ'

    Ryabkov, INF'yi tek taraflı olarak askıya alma kararı tanımayacaklarını, bunun yasal açıdan hükümsüz olacağını sözlerine ekledi.

    ABD'Lİ DİPLOMAT: RUSYA 9M729'LARI İMHA ETMELİ

    Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
    Rusya Kara Kuvvetleri'ne bağlı tüm füze birlikleri, İskender-M füze kompleksleriyle donatılacak
    Ryabkov'un sözleri, ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood'un açıklamasını izledi.

    Rusya'yı yeni 9M729 füzesini imha etmeye çağıran Robert Wood, Rusya'yı INF'yi ihlal etmekle ve küresel güvenliği istikrarsızlaştırmakla suçladı.

    BM himayesinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Wood, "Maalesef ABD, Rusya'ya silah kontrol yükümlülüklerini yerine getirme konusunda güvenilemeyeceğini ve Moskova'nın cebri ve kötü niyetli eylemlerinin dünya genelinde tansiyonu yükselttiğini giderek daha net şekilde idrak ediyor" dedi.

    Wood, Trump yönetiminin şubat başında 1987 tarihli anlaşmadan çıkma planına gönderme yaparak, söz konusu anlaşmanın hükümlerini yerine getirmek için Rusya'nın bütün 9M729 füzelerini, fırlatma rampalarını ve ilgili teçhizatı imha etmek zorunda olduğunu ileri sürdü.

    RUSYA İHLAL İDDİALARINI KABUL ETMİYOR

    9М729 tipi uzun menzilli seyir füzeleri, ZM-54 'Kalibr' füzelerinin modifikasyonuyla ve 'İskander-M' adıyla bilinen 9K720 füze sistemi için üretiliyor. ABD, bu füzelerin menzilinin 2000 km'den 5500 km'ye çıkartıldığını iddia ediyor.

    Rusya'nın sözü edilen anlaşmayı ihlal eden gizli füze üretimi yaptığı haberleri ilk olarak 2017'de The New York Times tarafından Beyaz Saray mahreçli olarak verilmişti.

    Rusya Dışişleri sözcüsü Marya Zaharova bu haberler üzerine Aralık 2017'de 9М729 seyir füzelerinin INF'yi ihlal etmediğini bildirmişti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    Ekim 2018'de Sergey Ryabkov da benzer içerikli bir açıklama yapmıştı.

    Genellikle İngilizce kısaltmasıyla INF diye bilinen anlaşma, 1987'de Reagan ve Gorbaçov tarafından görüşülmüş ve imzalanmış, anlaşma sonucunda her iki gücün orta menzilli füzeleri imha edilmiş, böylece nükleer kapasiteleri büyük ölçüde düşürülmüştü.

    ABD, nükleer başlık takılabilen 9M729 seyir füzelerinin, Washington'un Avrupa'ya saldırmasına olanak sağladığını, dolayısıyla INF'yi ihlal anlamına geldiğini iddia ediyor. Rusya, söz konusu füzelerin ABD'nin iddia ettiği menzile ulaşamadığını ve dolayısıyla INF'yi ihlal etmediğini vurguluyor.

    Etiketler:
    cevap, imha, açıklama, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 9M729 füze sistemi, Silahsızlanma Konferansı, Mejdunarodnaya Jizn dergisi, Robert Wood, Sergey Ryabkov, Rusya, ABD
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