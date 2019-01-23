Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi: Ankara, Kiev'i Türk konsolosların Kırım'a gidecekleri konusunda bilgilendirdi

Twitter'dan açıklama yapan Sibiga "Ukrayna tarafı diplomatik kanallardan Türk konsolosların 21 Ocak'ta iki gemi ile ilgili olayda ölen Türk vatandaşları konusunda ilk konsolosluk yardımını sağlamak için işgal altındaki Kırım'ı ziyaret edeceklerine dair bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

1/3 Українська сторона дипканалами була поінформована про наміри турецьких консулів відвідати окупований Крим для надання першочергової консульської допомоги у зв'язку із загибеллю громадян Туреччини внаслідок інциденту з двома суднами 21 січня — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2019

​Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.